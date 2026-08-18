İzmir Tire'de evde silah faciası! 16 yaşındaki Yiğit Can kurtarılamadı

Olay sırasında gencin yanında bulunan 16 yaşındaki arkadaşı Ç.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TABANCA ANİDEN ATEŞ ALDI: 16 YAŞINDAKİ GENÇ KURTARILAMADI

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Tire ilçesi İsmail Taşlı Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, evde bulundukları sırada eldeki tabancanın aniden ateş alması sonucu çıkan kurşun 16 yaşındaki Yiğit Can Bişkin'in karnına isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan talihsiz genci görenlerin ve silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından önce Tire Devlet Hastanesi'ne, ardından durumu kritik olduğu için İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bişkin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 16 YAŞINDAKİ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığını tespit etmek amacıyla polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında olay anında evde Yiğit Can Bişkin ile birlikte olduğu belirlenen arkadaşı Ç.K. (16) gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ç.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli tahkikat devam ediyor.