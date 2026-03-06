İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 konutun kura çekimi tamamlandı. Bornova Kültür Sanat Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi netleşti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula - Resim: 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı güncel TOKİ kura takvimi doğrultusunda, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin İzmir etabında hak sahiplerini belirleyen çekiliş bugün yapıldı. 

1 8
İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula - Resim: 2

Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda toplam 21 bin 20 konutun sahipleri belli oldu.

2 8
İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula - Resim: 3

Saat 15.00'te başlayan kura çekimi, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.

3 8
İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula - Resim: 4

Bu çekilişle birlikte vatandaşların merakla beklediği asil ve yedek isim listesi belirlendi.

4 8
İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula - Resim: 5

Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedellerini geri alabilecek.

5 8
İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula - Resim: 6

İade işlemleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ve ATM’leri üzerinden gerçekleştirilecek.

6 8
İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula - Resim: 7

İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

İzmir genelinde hak sahiplerinin belirlendiği konutların ilçelere göre dağılımı ve proje detayları şu şekilde yer aldı:

Merkez (Menemen): 15.000 (En büyük proje alanı)

Aliağa: 1.200 (Sanayi bölgesi odaklı)

Foça: 1.000

Kemalpaşa: 1.000

Karaburun: 80

Bergama: 740

Dikili: 500

Seferihisar: 500

Selçuk: 500

Güzelbahçe: 250

Urla: 250

7 8
İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula - Resim: 8

TOKİ İZMİR KURA SONUÇLARI SORGULAMA

8 8
toki sosyal konut izmir kura çekimi