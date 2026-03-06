İzmir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İzmir TOKİ kura sonuçları ve hak sahipleri sorgula
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 konutun kura çekimi tamamlandı. Bornova Kültür Sanat Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte asil ve yedek hak sahiplerinin isim listesi netleşti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açıkladığı güncel TOKİ kura takvimi doğrultusunda, 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin İzmir etabında hak sahiplerini belirleyen çekiliş bugün yapıldı.
Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda toplam 21 bin 20 konutun sahipleri belli oldu.
Saat 15.00'te başlayan kura çekimi, YouTube üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Bu çekilişle birlikte vatandaşların merakla beklediği asil ve yedek isim listesi belirlendi.
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedellerini geri alabilecek.
İade işlemleri, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında, başvurunun yapıldığı bankanın şubeleri ve ATM’leri üzerinden gerçekleştirilecek.
İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI
İzmir genelinde hak sahiplerinin belirlendiği konutların ilçelere göre dağılımı ve proje detayları şu şekilde yer aldı:
Merkez (Menemen): 15.000 (En büyük proje alanı)
Aliağa: 1.200 (Sanayi bölgesi odaklı)
Foça: 1.000
Kemalpaşa: 1.000
Karaburun: 80
Bergama: 740
Dikili: 500
Seferihisar: 500
Selçuk: 500
Güzelbahçe: 250
Urla: 250