İzmir Torbalı'da dere sularına kapılmıştı: 8 yaşındaki Berivan’ın cansız bedeni bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesinde dereye giren ve suya kapılarak kaybolan 8 yaşındaki Berivan Bozan’dan acı haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni, arama çalışmalarının ardından dere yatağında bulundu.

İzmir’in Torbalı ilçesinde girdiği derenin suyuna kapılarak kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.

8 yaşındaki Berivan Bozan’ın Çaybaşı Mahallesi’ndeki Fetrek Deresi’ne girmesi ve suya kapılarak sürüklenmesi üzerine durumu görenler ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, küçük kızı bulmak için derede arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına belediye ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi.

Aralıklarla devam eden yağışa rağmen dere yatağında ve çevresinde sürdürülen çalışmalarda küçük kızın cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD sualtı ekibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılan küçük kızın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir Torbalı
