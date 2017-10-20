İzmir, UEFA standartlarında 2'nci stadyumuna kavuştu. İzmir Büyükşehir ile Tire Belediyesinin işbirliği ile yapılan 15 bin kapasiteli stadyum görücüye çıktı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Tire Belediyesi, İzmir’e UEFA standartlarında ikinci stadı kazandırdı.



15 bin seyirci kapasiteli stadyum, 50 milyona mal oldu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek, tamamlanmak üzere olan stadı basına tanıttı. Stad, görünüşüyle misafirlerden tam not aldı.



Bornova Stadı’ndan sonra İzmir’e ikinci stadı kazandırdıklarını belirten Kocaoğlu, Tire Stadı’nın İzmir kulüplerine ev sahipliği yapabileceğini belirtti.



Stadyumun 2 ay içinde hizmete açılması bekleniyor.





HABER: ERDEM ÖZDEMİR

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