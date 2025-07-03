İzmir ve Antalya alevlere teslim oldu: Çeşme'de otoyol kapandı, can kaybı var!

İzmir’in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da müdahale başlatıldı. İzmir-Çeşme Otoyolu, alevlerin etkisiyle önce trafiğe kapatıldı, sabah saatlerinde yeniden açıldı ancak rüzgarın şiddetlenmesiyle birlikte bir kez daha trafiğe kapatıldı.

Yangının etkili olduğu bölgede Ildır ve Germiyan mahalleleri ile Urla’ya bağlı Nohutalan Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülürken, bölgedeki elektrik ve telefon hatları ile bazı yapılar zarar gördü. Ayrıca bölgede bulunan birçok besi çiftliği de tahliye edildi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI, ULAŞIM GÜZERGAHLARI DEĞİŞTİ

Alevlerin otoyola ulaşması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu, Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde Alaçatı gişeleri arasında ulaşıma kapatıldı. Eski Çeşme Yolu’nda, Çeşme’den Urla yönüne Kutlu Aktaş Barajı, Urla’dan Çeşme yönüne Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor. Çeşme’ye ulaşım İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlanıyor.

ÖDEMİŞ’TE ACI HABER: BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Ödemiş ilçesi Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde dün çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Suçıktı ve Köseler mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, gece boyunca süren müdahalelere sabah saatlerinde 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer destek verdi.

Yangın, Tosunlar Mahallesi'nde birçok eve sıçradı. Müdahale sonrası yanan bir evde yapılan incelemede, 80 yaşındaki yatalak hasta İbrahim Erkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erkan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

ANTALYA’DA LARA BÖLGESİ ALEVLERE TESLİM

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Lara semtinde çıkan orman yangınına da hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Alevlerin evlere yaklaşması üzerine vatandaşlar bahçelerini ve yanıcı alanları suyla ıslatarak önlem almaya çalıştı.

Yangının, Antalya Havalimanı’nın 36R pisti iniş hattına yakın olması nedeniyle uçuşlarda zaman zaman aksamalar yaşandığı bildirildi. Ormanın sık yapısı nedeniyle iç bölgelerdeki alevlere ulaşmakta zorluk yaşandığı da aktarıldı.