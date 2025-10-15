İzmir ve Ege için korkutan uyarı! Prof. Dr. Sözbilir: “Deprem üretme zamanı geldi!”

“GELENBE FAYI STRESİ BALIKESİR YA DA SOMA’YA TAŞIYABİLİR”

Sözbilir, Simav Fayı’na dik olarak uzanan Gelenbe Fayının da bölge için kritik bir risk oluşturduğunu söyledi.

“Üzerine gelen stresi kendi doğrultusu boyunca kuzeye ya da güneye transfer ediyor. Dolayısıyla kuzeye transfer ederse Balıkesir fayına doğru ilerleyebilir. Güneye transfer ederse bu sefer de Akhisar ve Soma tarafları sıkıntıya girebilir.” ifadeleriyle uyarıda bulundu.