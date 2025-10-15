İzmir ve Ege için korkutan uyarı! Prof. Dr. Sözbilir: “Deprem üretme zamanı geldi!”
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son haftalarda Batı Anadolu’da artan sarsıntılara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu
Bölgedeki jeotermal yapının depremlerden sonra sarsıntıların devam etmesine neden olduğunu vurgulayan Sözbilir, “Faylar deprem üretmeye başladığı zaman jeotermal sistemin varlığı nedeniyle sarsıntılar hemen bitmiyor. Simav ve Sındırgı faylarında da böyle bir durum yaşanıyor.” ifadelerini kullandı.
Sözbilir, Batı Anadolu’nun sahip olduğu jeotermal potansiyelin, yer kabuğu hareketlerini hem tetikleyebileceğini hem de artçı sarsıntıların uzun süre devam etmesine neden olabileceğini belirtti.
“200’E YAKIN FAY 6-7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR”
Türkiye genelinde 485 aktif fay bulunduğunu, bunların 200’ünün Batı Anadolu’da yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, bu fayların önemli bir kısmının uzun süredir enerji biriktirdiğine dikkat çekti.
“Bu kabuğun içinde 200'e yakın fay belli dönemlerde deprem üretme potansiyeline sahip. Bunların 6 ve 7 büyüklüğünde deprem üretme gücü var. Bu fayların son yüzyılda 8 tanesi kırılmış durumda. Geri kalan fayların tümü kırılmayı bekliyor.” dedi.
“SİMAV FAYI 7,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETEBİLİR”
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Simav Fay Zonu üzerinde de dikkat çekici hareketlilikler gözlemlediklerini açıkladı.
Bu fay hattının yaklaşık 200 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 ayrı segmente ayrıldığını belirten Sözbilir, her bir segmentin potansiyel tehlikesine vurgu yaptı:
“Her bir segment 6 ila 7,2 büyüklüğünde deprem üretebilir.”
1970 yılında yaşanan Gediz Depremi’ni hatırlatan Sözbilir, “1970 Gediz depremiyle geçmişte büyük bir sarsıntı yaşandı. Şu an fayın orta kesimlerinde ciddi bir hareket görülmüyor ancak kuzeyinde sarsıntılar devam ediyor.” dedi.
“GELENBE FAYI STRESİ BALIKESİR YA DA SOMA’YA TAŞIYABİLİR”
Sözbilir, Simav Fayı’na dik olarak uzanan Gelenbe Fayının da bölge için kritik bir risk oluşturduğunu söyledi.
“Üzerine gelen stresi kendi doğrultusu boyunca kuzeye ya da güneye transfer ediyor. Dolayısıyla kuzeye transfer ederse Balıkesir fayına doğru ilerleyebilir. Güneye transfer ederse bu sefer de Akhisar ve Soma tarafları sıkıntıya girebilir.” ifadeleriyle uyarıda bulundu.
İzmir özelinde de çarpıcı tespitlerde bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kent genelinde 40 aktif fay bulunduğunu, bunlardan 17’sinin karada yer aldığını belirtti.
“İzmir genelindeki faylar sismik anlamda aktif.” diyen Sözbilir, bu fayların tamamının diri fay sınıfında değerlendirildiğini söyledi.
Sözbilir, “İzmir merkezli son büyük deprem 1688 yılında 6,8 büyüklüğünde meydana geldi ve yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 337 yıldır bu bölgede yıkıcı deprem olmuyor. 30 Ekim 2020’de Sisam merkezli 6,6 büyüklüğünde bir deprem oldu ama bu, Türkiye kara sularındaki bir faydan kaynaklanmamıştı. Dolayısıyla bizim kendi faylarımız henüz kırılma sınıfına girmiş değil.” dedi.
“TUZLA, GÜLBAHÇE VE SEFERİHİSAR FAYLARI RİSKLİ”
DEÜ Deprem Araştırma Merkezi olarak yürütülen saha çalışmalarına da değinen Sözbilir, İzmir’deki her bir fayın geçmişte ne zaman deprem ürettiğini ve gelecekte ne zaman yeniden kırılabileceğini tespit etmeye çalıştıklarını belirtti.
“İzmir genelindeki faylar sismik anlamda aktif. Özellikle Tuzla Fayı, Gülbahçe Fayı, Seferihisar Fayı gibi fayların önemli ölçüde deprem üretme zamanlarının geldiğini söyleyebiliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Sözbilir, kent genelinde yürütülen analizlerin sonuçlarına göre İzmir’in acilen depreme hazırlıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.