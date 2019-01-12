Yurtta yağışlar etkili oldu. İzmir ve Manisa'da 2 gündür devam eden sağanak, su baskınları ve taşkınlara neden oldu.

Yurdun bir yanında sağanak diğer yanında ise kar etkili oldu.



2 gündür göz açtırmayan sağanak, İzmir'de yaşamı olumsuz etkilemeye devam etti. Etkisini aralıklarla arttırınca da kent genelinde çok sayıda su baskını ve taşkın yaşandı.



Torbalı ilçesinde İZBAN Pancar tren istasyonu, tamamen suyla doldu. Güvenlik güçleri su birikintisi nedeniyle alt geçidi trafiğe kapattı. Bir otomobil de su içinde kaldı.



İzmir-Menemen yolunda da yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle trafik kontrollü olarak verildi. Yol üzerindeki Türkelli beldesi girişi, su birikintisi nedeniyle trafiğe kapandı. Karşıyaka, Buca ve Foça'da da bazı sokaklar ve evlerin bodrum katlarını su bastı.



Sağanağın dere taşkınlarına neden olduğu Kemalpaşa ilçesinde de Yukarıkızılca mahallesine giden yolda toprak kayması meydana geldi. Yol trafiğe kapandı.



Sağanağın vurduğu bir diğer kent Manisa'da da 2 gündür devam eden yağış, su baskını ve taşkınlar ile kara yolu ve demir yolu ulaşımında aksamalara sebep oldu.



Soma ilçesinde şiddetli yağmur yüzünden Bakırçay Deresi taştı. Ovalar su altında kaldı. Bir çiftlikte mahsur kalan hayvanlar belediye ekiplerince kurtarıldı.



Akhisar'da İzmir-İstanbul kara yolunun Kayalıoğlu Mahallesi mevkisindeki bölümü su altında kaldı. Trafik yaklaşık 3 saat durdu. TCDD işletmesinin Akhisar sorumluluk bölgesindeki hatta tren seferleri geçici olarak durduruldu.



Nurlupınar, Akpınar, Spil ve Kuşlubahçe mahallelerinde su baskınları yaşandı. 31 vatandaş tahliye edilerek kamu misafirhanelerine yönlendirildi. Soma ilçesinde 4 büyükbaş, 1 küçükbaş ve 35 tane kümes hayvanı telef oldu. Çalışmaların devam ettiği kentte kriz merkezi oluşturuldu.



ulusal.com.tr