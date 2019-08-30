İzmir ve Muğla'da bölücü ve yobaz terör örgütlerine operasyon düzenlendi. PKK ve DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı

Terörle Mücadele Şube ekipleri 3 ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyon İzmir kent merkezi, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ilçeleri ile Muğla Marmaris’te yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda toplatma kararı bulunan yayın, örgütlere ait flama ve bayrak ile örgütsel doküman ele geçirildi.



İkinci operasyon ise İzmir kent merkezi ile Menemen ilçesinde yapıldı. PKK/KCK terör örgütü talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin evleri arandı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.



İzmir’deki üçüncü operasyon ise DEAŞ terör örgütüne düzenlendi. Örgüt adına faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan isimlerin 1 Eylül Dünya Barış gününde eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.



ulusal.com.tr