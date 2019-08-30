Terörle Mücadele Şube ekipleri 3 ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyon İzmir kent merkezi, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ilçeleri ile Muğla Marmaris’te yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda toplatma kararı bulunan yayın, örgütlere ait flama ve bayrak ile örgütsel doküman ele geçirildi.
İkinci operasyon ise İzmir kent merkezi ile Menemen ilçesinde yapıldı. PKK/KCK terör örgütü talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilerin evleri arandı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 1 av tüfeği, toplatma kararı bulunan çok sayıda yayın ve örgütsel doküman ele geçirildi.
İzmir’deki üçüncü operasyon ise DEAŞ terör örgütüne düzenlendi. Örgüt adına faaliyet gösterdikleri, çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimlerin 1 Eylül Dünya Barış gününde eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.
ulusal.com.tr
İzmir ve Muğla'da bölücü ve yobaz terör örgütlerine operasyon düzenlendi. PKK ve DEAŞ adına faaliyet gösterdikleri tespit edilen 21 kişi gözaltına alındı
Terörle Mücadele Şube ekipleri 3 ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyon İzmir kent merkezi, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ilçeleri ile Muğla Marmaris’te yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda toplatma kararı bulunan yayın, örgütlere ait flama ve bayrak ile örgütsel doküman ele geçirildi.