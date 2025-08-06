İzmir’de 11 ilçeyi kapsayan su kesintisi bu gece başlıyor

İZSU Genel Müdürlüğü, küresel iklim krizi ve azalan su kaynakları nedeniyle İzmir genelinde planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağını duyurdu. Açıklamaya göre, 6 Ağustos 2025’ten itibaren gece saatlerinde, kentin su tüketiminin yoğun olduğu beş ayrı bölgede dönüşümlü kesintiler yapılacak. Su kesintileri her gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanacak.

İZSU, yüzeysel kaynaklardaki rezervlerin tükenme noktasına geldiğini, derin kuyularda ise su seviyesinin düşmesi nedeniyle verim ve kapasite kaybı yaşandığını belirtti. Kurum, bugüne kadar yeni kuyu açımı, mevcut kuyuların rehabilitasyonu, üretim artırma ve tasarruf çağrısı gibi çeşitli önlemler aldıklarını ancak mevcut koşullar nedeniyle su tüketiminin sınırlandırılmasının zorunlu hale geldiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, kesintilerin su dağıtım şebekesinin teknik zorunluluklarına göre mahallelerin sadece bir kısmını etkileyebileceği belirtilirken, bölgeler dışındaki alanlar için de ihtiyaç halinde duyuru yapılacağı ifade edildi. İZSU, İzmir halkının anlayış ve desteğiyle bu sürecin aşılabileceğini vurguladı.

KESİNTİLERİN UYGULANACAĞI İLÇELER

Planlı ve dönüşümlü kesintiler, Bayraklı, Konak, Gaziemir, Karşıyaka, Çiğli, Buca, Karabağlar, Bornova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Balçova olmak üzere toplam 11 ilçeyi kapsıyor.

Bölge 1 – Bayraklı, Konak, Gaziemir

Kesinti Günleri ve Saatleri:

06 Ağustos Çarşamba 23:00 - 07 Ağustos Perşembe 05:00

11 Ağustos Pazartesi 23:00 - 12 Ağustos Salı 05:00

16 Ağustos Cumartesi 23:00 - 17 Ağustos Pazar 05:00



Mahalleler:

Bayraklı: 75. Yıl, Alpaslan, Cengizhan, Çay, Çiçek, Doğançay, Emek, Fuat Edip Baksı, Gümüşpala, Körfez, Muhittin Erener, Org. Nafiz Gürman, Onur, Postacılar, Refik Şevket İnce, Soğukkuyu, Yamanlar

Konak: 1. Kadriye, 19 Mayıs, 2. Kadriye, 26 Ağustos, Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Çimentepe, Duatepe, Emir Sultan, Ferahlı, Güzelyurt, Hasan Özdemir, Huzur, Kocatepe, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Murat, Saygı, Selçuk, Trakya, Ulubatlı, Vezirağa, Yavuz Selim, Zafertepe, Zeybek

Gaziemir: Aktepe, Atatürk, Atıfbey, Beyazevler, Binbaşı Reşat Bey, Dokuz Eylül, Emrez, Fatih, Gazi, Gazikent, Hürriyet, Irmak, Menderes, Sevgi, Yeşil, Zafer

Bölge 2 – Karşıyaka, Çiğli

Kesinti Günleri ve Saatleri:

07 Ağustos Perşembe 23:00 - 08 Ağustos Cuma 05:00

12 Ağustos Salı 23:00 - 13 Ağustos Çarşamba 05:00

17 Ağustos Pazar 23:00 - 18 Ağustos Pazartesi 05:00



Mahalleler:

Karşıyaka: Aksoy, Alaybey, Atakent, Bahariye, Bahçelievler, Bahriye Üçok, Bostanlı, Cumhuriyet, Dedebaşı, Demirköprü, Donanmacı, Fikri Altay, Goncalar, İmbatlı, İnönü, Mavişehir, Mustafa Kemal, Nergiz, Şemikler, Tersane, Tuna, Yalı

Çiğli: Ahmet Efendi, Ahmet Taner Kışlalı, Ataşehir, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Çamlıkent (Evka-2), Evka-6, Güzeltepe, Kaklıç, Köyiçi, Küçük Çiğli, Maltepe, Mustafa Kemal, İnönü, Sasalı Merkez, Şirintepe, Yakakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Atatürk, Egekent, Esentepe, Evka-5, Gazi Mustafa Kemal, Harmandalı, İstiklal, İzkent, Uğur Mumcu, Yeni

Bölge 3 – Buca, Karabağlar, Bornova (Gökdere), Karşıyaka (Örnekköy)

Kesinti Günleri ve Saatleri:

08 Ağustos Cuma 23:00 - 09 Ağustos Cumartesi 05:00

13 Ağustos Çarşamba 23:00 - 14 Ağustos Perşembe 05:00

18 Ağustos Pazartesi 23:00 - 19 Ağustos Salı 05:00



Mahalleler:

Buca: 29 Ekim, Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Buca Koop, Buca OSB, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğanlar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Ufuk, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer

Karabağlar: Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriye Üçok, Barış, Cennetçeşme, Devrim, Emrez, Gazi, Günaltay, İhsan Alyanak, Kibar, Limontepe, Metin Oktay, Özgür, Peker, Sevgi, Uğur Mumcu, Umut, Uzundere, Yaşar Kemal, Yunus Emre, Yurtoğlu, Yüzbaşı Şerafettin

Bornova: Gökdere

Karşıyaka: Latife Hanım, Örnekköy, Yamanlar, Zübeyde Hanım

Bölge 4 – Bornova, Bayraklı, Altındağ, Pınarbaşı

Kesinti Günleri ve Saatleri:

09 Ağustos Cumartesi 23:00 - 10 Ağustos Pazar 05:00

14 Ağustos Perşembe 23:00 - 15 Ağustos Cuma 05:00

19 Ağustos Salı 23:00 - 20 Ağustos Çarşamba 05:00



Mahalleler:

Bayraklı: Manavkuyu, Mansuroğlu, Osmangazi

Bornova: Atatürk, Barbaros, Birlik, Çamiçi, Çamkule, Çınar, Doğanlar, Egemenlik, Eğridere, Ergene, Erzene, Evka-3, Evka-4, Gazi Osman Paşa, Gürpınar, Işıklar, İnönü, Karacaoğlan, Kavaklıdere, Kazımdirik, Kemalpaşa, Kızılay, Koşukavak, Laka, Meriç, Merkez, Mevlana, Naldöken, Rafetpaşa, Serintepe, Tuna, Ümit, Yeşilçam, Yeşilova, Yıldırım Beyazıt, Yunus Emre, Zafer

Bölge 5 – Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar (kısmen)

Kesinti Günleri ve Saatleri:

10 Ağustos Pazar 23:00 - 11 Ağustos Pazartesi 05:00

15 Ağustos Cuma 23:00 - 16 Ağustos Cumartesi 05:00

20 Ağustos Çarşamba 23:00 - 21 Ağustos Perşembe 05:00



Mahalleler:

Balçova: Bahçelerarası, Eğitim, Fevzi Çakmak, İnciraltı, Korutürk, Onur, Teleferik, Çetin Emeç

Narlıdere: 2. İnönü, Altıevler, Atatürk, Çamtepe, Çatalkaya, Huzur, Ilıca, Limanreis, Narlı, Sahilevleri, Yenikale

Güzelbahçe: Atatürk, Çamlı, Çelebi, Kahramandere, Küçükkaya, Maltepe, Mustafa Kemal Paşa, Siteler, Yaka, Yalı, Yelki

Konak: Altıntaş, Göztepe (kısmen), İsmetpaşa, Kılıç Reis, Murat Reis, Piri Reis, Tınaztepe, Süvari ve 80'den fazla mahalle

Karabağlar: Adnan Süvari, Aşık Veysel, Bahar, Basın Sitesi, Bozyaka, Doğanay, Esenlik, Gülyaka, Kazım Karabekir, Maliyeciler, Refet Bele, Reis, Salih Omurtak, Şehitler, Tahsin Yazıcı, Vatan, Üçkuyular