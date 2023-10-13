İzmir'de 129 Şüpheli Yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, haklarında yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nden 1083 personelin katılımıyla eş zamanlı ve hava destekli operasyon düzenlendi.



Operasyonda çeşitli suçlardan aranan 129 şüpheli yakalandı.