İzmir'de 24 düzensiz göçmen yakalandı, 35 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesinde kara üzerinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, Seferihisar açıklarında sürüklenen bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
İzmir'de 24 düzensiz göçmen yakalandı, 35 göçmen kurtarıldı
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İzmir'in Urla ilçesinde kara üzerinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, Seferihisar açıklarında sürüklenen bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

SEFERİHİSAR AÇIKLARINDA MOTOR ARIZASI

Ekiplerin bir diğer operasyon adresi ise deniz oldu. Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Alınan ihbar ve yardım talebi üzerine bölgeye hızla Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

20'Sİ ÇOCUK 35 GÖÇMEN KURTARILDI

Bölgeye ulaşan ekipler, sürüklenen lastik bot içerisindeki 20'si çocuk olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmeni kurtardı. Yakalanan ve denizden kurtarılan düzensiz göçmenler, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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