İzmir'de 25 düzensiz göçmen kurtarıldı! Yunanistan Türk karasularına geri itti

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'de 25 düzensiz göçmen kurtarıldı! Yunanistan Türk karasularına geri itti
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 25 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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