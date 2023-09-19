İzmir'de 65,8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 65,8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kişilere para cezası kesildi.

İzmir'de 65,8 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İzmir'de Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aliağa ilçesinde akaryakıt kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilere ait depoda ve çevresinde yapılan aramalarda 65,8 ton yasa dışı akaryakıt ürünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince yapılan inceleme ve denetimlerin ardından şüphelilere yaklaşık 3 milyon 200 bin lira idari para cezası kesildi.

Adana'da da 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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