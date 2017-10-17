İzmir’de 95 kadın, sertifikalı pastacı oldu. Kadınlara sertifikaları törenle verildi. Kadının üretimdeki yerine dikkat çekildi.

Güçlü kadın güçlü ekonomi…



Asuman Özdemir ve Didem Aras “güçlü kadın güçlü ekonomi” projesine katıldı. Artık onlara “usta” diye sesleniliyor.



İzmir'de Ege Bölgesi Sanayi Odası, KOSGEB, İŞKUR, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Milano Sanayi ve Ticaret Odası iş birliği ile 95 kadına pastacılık ve fırıncılık eğitimi verildi.



95 kadın 400 saatlik eğitimi İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Meslek Fabrikası”nda aldı. İŞKUR da kursiyerlerin sigortasını yaptı.



Ege Bölgesi Sanayi Odası Erdal Yorgancılar, eğitimin sonuçlarıyla ilgili bilgi verdi.



50 kadın KOSGEB tarafından girişimcilik eğitiminden geçirildi. 48 kadın da girişimcilik projesi geliştirdi.



KOSGEB İzmir Güney Müdürü Mustafa Çanakçı da kadınların iş gücüne katılımının önemli olduğunu vurguladı.



Konuşmaların ardından 95 kadına sertifikaları verildi.







HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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