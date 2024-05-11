İzmir'de acı kaza: Genç doktor yaşamını yitirdi

Acı kaza, İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşandı. Otoyolda ters yönde ilerlen otomobil, Denizlili doktorun kullandığı otomobil ile çarpıştı. kazada 2 sürücü yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

İzmir'de acı kaza: Genç doktor yaşamını yitirdi
Editör: Yağmur Biçen

Alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre, M.E.D. (42) idaresindeki 27 AAL 924 plakalı otomobil, İzmir-Aydın otoyolunda ters yönde giderken, Pancar Köprüsü mevkiinde, Fatma Huz yönetimindeki 20 AID 355 plakalı otomobille çarpıştı.

İzmir'de acı kaza: Genç doktor yaşamını yitirdi - Resim : 1

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde, Fatma Huz’un ve M.E.D’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Fatma Huz’un aracında bulunan ve durumu ağır olan İngiltere uyruklu William Micheal T. ise ambulansa alınarak Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazada yaşamını yitiren Denizli Acıpayamlı olduğu belirtilen Fatma Huz’un doktor olduğu öğrenildi. Doktor Huz’un Servergazi Devlet Hastanesinde Çocuk Psikiyatri olarak görev yaptığı belirtildi.

1 DEAŞ şüphelisi tutuklandı1 DEAŞ şüphelisi tutuklandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# İzmir # trafik kazası # doktor # ters yön # hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar?
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Deprem mi oldu? 11 Mayıs 2024 güncel deprem haberleri
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
Yeni asgari ücreti canlı yayında açıkladı!
29 il için sarı alarm verildi! 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu
29 il için sarı alarm verildi! 11 Mayıs 2024 Cumartesi hava durumu
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Öne Çıkanlar Etki Ajanı Tartışması Yalanlar ve Gerçekler | Foncular, FETÖ'cüler, Liberaller neden rahatsız? Etki Ajanı Tartışması Yalanlar ve Gerçekler | Foncular, FETÖ'cüler, Liberaller neden rahatsız? Asker eğlencesinde dehşet saçan 4 kişi yakalandı Asker eğlencesinde dehşet saçan 4 kişi yakalandı