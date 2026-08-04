İzmir'de aile faciası! Baba, oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında bir evde meydana gelen aile içi kriz ölümle sonuçlandı. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki E.A. ile annesi arasında uzun süredir devam eden ve sık sık tekrarlanan tartışmalara bu kez baba S.A. (67) da dahil oldu. Anne ile oğul arasındaki gerilimin ardından baba S.A. ile oğlu E.A. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü.

TÜFEĞİ OLAY YERİNDE BIRAKIP KAÇTI

Evin içindeki kavganın şiddetlenmesi üzerine baba S.A., evde bulunan pompalı tüfeği alarak oğlunun üzerine ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu vurulan E.A., kanlar içerisinde yere yığıldı. Öz oğlunu vuran baba, saldırıda kullandığı pompalı tüfeği evde bırakarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese ivedilikle çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı durumdaki gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra E.A.'yı ambulansla hızla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan genç, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Oğlunu vurduktan sonra kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli baba S.A. ise polis ekiplerinin yürüttüğü hızlı takip ve arama çalışmaları sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.