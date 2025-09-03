İzmir’de babaanne dehşeti! torununu dövdü, görüntüler ortaya çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde babaannesinin şiddetine maruz kalan 7 yaşındaki çocuğun görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yayılması üzerine yetkililer harekete geçti. Babaanne gözaltına alınırken, minik çocuk devlet koruması altına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
İzmir’de babaanne dehşeti! torununu dövdü, görüntüler ortaya çıktı
Yayınlanma: Güncellenme:

Konak’ta yaşayan M.E.Ş. isimli 7 yaşındaki çocuğun, anne ve babasının ayrılmasının ardından velayeti babasına verildi. Çocuk, babasıyla birlikte babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşamaya başladı.

Ancak babasının işte olduğu sırada küçük M.E.Ş., babaanne F.Ş. tarafından darbedildi. İddiaya göre çocuğun farklı zamanlarda maruz kaldığı şiddet, cep telefonu kamerasıyla gizlice kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması büyük tepki topladı. Olayın ardından polis ekipleri babaanneden hesap sorarken, çocuk pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.

Bakan Tunç açıkladı: Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli olduBakan Tunç açıkladı: Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli olduGündem
İstanbul barajlarında alarm! Doluluk oranı açıkladıİstanbul barajlarında alarm! Doluluk oranı açıkladıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

izmir şiddet
Günün Manşetleri
Çocuk suçlulara verilecek cezalar belli oldu
Kira artış tavanı ne kadar oldu?
Çayda boya, gazlı içeceklerde ilaç!
Türkiye’nin Ağustos ayı dış ticaret raporu açıklandı
Gürsel Tekin’den CHP İstanbul için kritik mesaj
Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine baskın
Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine dev operasyon
Doğu Perinçek Kemeraltı esnafıyla buluştu
15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Gürsel Tekin ihraç kararı sonrası konuştu: “Bu kararı kabul etmiyorum”
Çok Okunanlar
15 ilde sağanak yağış etkili olacak 15 ilde sağanak yağış etkili olacak
Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti
Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Altında tarihi zirve: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Akaryakıtta zam var mı? 3 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları Akaryakıtta zam var mı? 3 Eylül benzin, motorin ve LPG fiyatları
Kira artış tavanı ne kadar oldu? Kira artış tavanı ne kadar oldu?