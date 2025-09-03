İzmir’de babaanne dehşeti! torununu dövdü, görüntüler ortaya çıktı

Konak’ta yaşayan M.E.Ş. isimli 7 yaşındaki çocuğun, anne ve babasının ayrılmasının ardından velayeti babasına verildi. Çocuk, babasıyla birlikte babaannesi ve dedesiyle aynı evde yaşamaya başladı.

Ancak babasının işte olduğu sırada küçük M.E.Ş., babaanne F.Ş. tarafından darbedildi. İddiaya göre çocuğun farklı zamanlarda maruz kaldığı şiddet, cep telefonu kamerasıyla gizlice kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyaya yansıması büyük tepki topladı. Olayın ardından polis ekipleri babaanneden hesap sorarken, çocuk pedagog eşliğinde devlet korumasına alındı.