İzmir'de Bayraklı'da memurlar iş bıraktı

İzmir Bayraklı Belediyesinde mali kriz derinleşiyor. Bayraklı Belediyesinde çalışan memurlar ödenmeyen sosyal denge tazminatları için iş bıraktı. Belediye’de örgütlü Tüm Bel-Sen ve Tüm Yerel-Sen temsilcileri Ulusal Kanal aracılığıyla başkan İrfan Önal’a seslendi.

Editör: Ali Erdem Köz

İzmir’de CHP’li belediyeler mali kriz içerisinde. O ilçelerden biri Bayraklı. Sosyal Denge Tazminatları ödenmeyen memurlar iş bıraktı. 3 gündür eylemlerin sürdüğü Bayraklı’da memurlar Belediye Başkanı İrfan Önal’ı uyardı.

İzmir’de birçok belediyede bir önceki dönemden kalan borçlar yeni seçilen CHP’li başkanları zorda bırakıyor. Bayraklı'daki borçlar da memurlara yapılacak ödemelerin eksik yatırılmasına neden oldu. Tüm Yerel-Sen üyesi memurlar bu nedenle 1 gün iş bıraktı.

Tüm Yerel-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Murat Bekar, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal’a seslendi emekçinin hakkını bir an evvel ödeyin dedi.

Krizin faturası emekçiye yıkılamaz diyen Tüm Bel-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, kazanılmış haklara kimsenin dokunamayacağını söyledi.

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