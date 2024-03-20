İzmir'de belediye işçileri ve belediye yüzde 67 zamda anlaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan yaklaşın 5 bin 500 kişiye Tunç Soyer, enflasyon altında zam teklif etmişti. Belediye İş Sendikasında örgütlü İZSU, İZDOGA, İZULAŞ, İZBETON belediye şirketlerinde çalışan yaklaşık 5 bin 500 işçi Toplu İş Sözleşmelerinde uzlaşma çıkmadığı için eyleme gitmişti. Eylemler sonrası Tunç Soyer, yüzde 67.07 zam oranında anlaşıldığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şu ifadeleri kullandı:

Emekçimizi enflasyona ezdirmedik.

İşçilerimizin ücetlerinde yüzde 67.07 oranında yani enflasyon kadar artış sağladık.

Belediyemize bağlı İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ’da çalışan 5 bin 500 işçimiz için Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile imzalayacağımız toplu sözleşme şimdiden hayırlı olsun.

26 Mart Salı günü Kültürpark’ta saat 14.30’da sözleşmeye imza atıp işçi kardeşlerimle bayramı erken kutlayacağız. Tüm işçi kardeşlerimi bu kutlamaya davet ediyorum.