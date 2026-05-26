İzmir'de Belediye operasyonu! CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı

İzmir'in Güzelbahçe İlçe Belediyesi’ne yönelik bu sabah erken saatlerde emniyet güçleri tarafından şok bir operasyon düzenlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Çok Sayıda Gözaltı Var: Emniyete Götürüldüler

Güvenlik birimlerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında, Güzelbahçe Belediyesi binasında ve belirlenen çok sayıda adreste eş zamanlı arama faaliyetleri gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde Belediye Başkanı Mustafa Günay ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere yoğun güvenlik önlemleri altında emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturmanın içeriği, suçlamaların kapsamı ve operasyonun perde arkasına dair resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmazken, adliye ve emniyet koridorlarındaki hareketlilik sürüyor. Siyasi kulisleri sarsan operasyonla ilgili yeni ayrıntılar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz.