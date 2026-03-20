İzmir'de bir kadın dolmuşta doğum yaptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, Bornova-Buca hattında yolcu taşıyan bir dolmuşta doğum gerçekleşti. Dün Bornova Sanayi Caddesi üzerinden araca binen hamile kadının aniden sancılanması üzerine, dolmuş şoförü Serkan Çetinyoklav aracın rotasını değiştirerek en yakındaki özel hastaneye doğru hareket etti. Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren anneye ve bebeğe ilk müdahale, hastane girişinde sağlık ekipleri tarafından dolmuşun içinde yapıldı.

ŞOFÖR ROTAYI HASTANEYE ÇEVİRDİ

Dolmuşa tek başına binen hamile kadının yolculuk başladıktan kısa bir süre sonra sancılanmasıyla araçta hareketlilik yaşandı. Durumu fark eden diğer yolcular, şoför Serkan Çetinyoklav'a bilgi verdi. Gazetecilere olay anını anlatan 35 yıllık şoför Çetinyoklav, süreci şu sözlerle aktardı:"Yanındaki kadın durumu bana söyleyince ben de diğer kadın yolcudan hamile kadına yardım etmesini istedim. Kadın bana 'abi doğum gerçekleşiyor' deyince minibüsteki yolcuları unutup insani görev olarak hastaneye yetiştirmeye karar verdim. Minibüsü hastaneye sürdüm."

Aracı hızla hastanenin acil servisine yanaştıran Çetinyoklav'ın ve yolcuların durumu bildirmesi üzerine sağlık görevlileri hemen dışarı çıktı. O esnada doğumun araç içerisinde gerçekleşmesi nedeniyle hemşireler doğrudan dolmuşa girerek müdahalede bulundu. Bebeğin kordonu araçta kesildi ve ardından anne ile yeni doğan kız bebek hastanede tedavi altına alındı. Meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını ifade eden Çetinyoklav, hastane önündeki anları şöyle anlattı: "Hastaneye varınca hemşirelere 'doğum yapan yolcum var' dedim. O arada doğum arabada gerçekleşti. Hemşireler bebeği sarmalayıp göbek bağını keserek anneyle birlikte servise götürdüler. Kız olduğunu biliyorum. Aileyle görüşmek isterim. 'Hayırlı uğurlu olsun, yolu bahtı açık olsun' demek isterim."