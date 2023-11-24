İzmir'de Büyük Yangın! Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir dükkanda yangın meydana geldi. Dükkanda başlayan ve yandaki iş yerine ve binanın üst katlarına sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Görgü tanıkları, dükkanın kundaklandığını iddia etti.

İzmir'de Büyük Yangın! Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yangın paniği yaşandı. Yangının çıktığı adres, Çalıkuşu Mahallesi, Coşkun Kale Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan cep telefonu ve aksesuar dükkanı oldu.

Dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ile binanın üst katlarına da sıçradı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, cep telefonu dükkanı kullanılamaz hale geldi, kasap dükkanı ve üst katlarda hasar oluştu.

Kundaklandığı İddia Edildi!

Görgü tanıkları, dükkandaki yangınla ilgili önemli iddialarda bulundu. Tanıklar, motosikletli iki kişinin cep telefonu dükkanına gelerek camı kırdığını ve iş yerini kundaklayarak kaçtığını söyledi.

Dükkanın 3 ay önce hizmet vermeye başladığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

68 İlde Mercek-6 Operasyonu! 1129 Şüpheli Gözaltına Alındı68 İlde Mercek-6 Operasyonu! 1129 Şüpheli Gözaltına AlındıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # yangın # karabağlar
Çok Okunanlar
Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın!
Bugün Sakın Dışarı Çıkmayın!
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Depremler
Bugün Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli'nin Kaydettiği Depremler
"İsrail'in Gazze Halkına Karşı İşlediği Suçların Karşılığı..."
"İsrail'in Gazze Halkına Karşı İşlediği Suçların Karşılığı..."
Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar'dan İlk Açıklama!
Akşener'in Özel Kalemi Esma Bekar'dan İlk Açıklama!
Fenerbahçe'de Anthony Martial Harekatı!
Fenerbahçe'de Anthony Martial Harekatı!
Öne Çıkanlar DOĞU PERİNÇEK: FİLİSTİN MAHKEMESİ DAHİ SOYKIRIM SUÇUNA HÜKMEDEBİLİR! | Ulusal Çıkış Yolu DOĞU PERİNÇEK: FİLİSTİN MAHKEMESİ DAHİ SOYKIRIM SUÇUNA HÜKMEDEBİLİR! | Ulusal Çıkış Yolu Premier Lig Tarihinin En Golcü İsimleri! Premier Lig Tarihinin En Golcü İsimleri!