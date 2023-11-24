İzmir'de Büyük Yangın! Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yangın paniği yaşandı. Yangının çıktığı adres, Çalıkuşu Mahallesi, Coşkun Kale Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında bulunan cep telefonu ve aksesuar dükkanı oldu.

Dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkarken, kısa sürede büyüyen yangın iş yerinin yanındaki kasap dükkanı ile binanın üst katlarına da sıçradı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, cep telefonu dükkanı kullanılamaz hale geldi, kasap dükkanı ve üst katlarda hasar oluştu.

Kundaklandığı İddia Edildi!

Görgü tanıkları, dükkandaki yangınla ilgili önemli iddialarda bulundu. Tanıklar, motosikletli iki kişinin cep telefonu dükkanına gelerek camı kırdığını ve iş yerini kundaklayarak kaçtığını söyledi.

Dükkanın 3 ay önce hizmet vermeye başladığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.