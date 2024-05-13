İzmir'de caretta caretta kıyıya vurdu
İzmir’de sahile vuran bir caretta cerattayı itfaiye ekipleri kurtardı. Caretta yapılan kontrollerinin ardından, Sasalı'da bulunan Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde fırtına nedeniyle kıyıya sürüklenen caretta cerattayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Yalı Mahallesi sahilinde kıyıya doğru sürüklenen caretta cerattayı gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İzmir İtfaiyesi’ne bağlı arama kurtarma ve sualtı ekipleri caretta cerattayı kıyıya az bir mesafe kala kurtararak kıyıya çıkardı.
Caretta ceratta olay yerinde yapılan kontrollerinin ardından, Sasalı'da bulunan Doğal Yaşam Parkı'na götürüldüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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