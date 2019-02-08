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İzmir'de cezaevi firarisi yakalandı

 İzmir'de üç ayrı suçtan aranan "Saddam" lakaplı cezaevi firarisi polisin çalışması sonucu yakalandı. 

İzmir'de cezaevi firarisi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yamanlar Mahallesi'ndeki bir kahvehanede kavga olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti. 

Yapılan araştırma sonucu "Saddam" lakaplı cezaevi firarisi Hüseyin Ç'nin kahvehanede daha önce aralarında husumet bulunan Ö.Ü. ile karşılaştığını, Ö.Ü'ye silah çektiğini ve ekiplerin geldiğini görünce kaçtığını tespit etti. 

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelinin gidebileceği adreslerde güvenlik önlemi aldı, sokaklarda arama çalışması başlattı. Bu sırada polisleri gören Hüseyin Ç, kaçtı. 

Zanlı yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. 

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan zanlının üç ayrı suçtan arandığı belirlendi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir
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