İzmir'de CHP adayları istenmiyor

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ise partisinin adayları için “cinayet” değerlendirmesini yaptı.

İzmir’de CHP tabanı belirlenen belediye başkan adaylarına karşı Genel Merkeze kazan kaldırdı.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ardından Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da kendisini aday göstermeyen CHP Genel Merkezini topa tuttu. Sandal, “Bu değişimin karşısındayız” dedi.



“Değişim dediğiniz devrimle kıyaslandığında devede kulak bile değil” sözleriyle Genel Başkan Özgür Özel’e yüklenen Sandal, “Adayları değiştirmekle değişimden söz ediliyorsa bu adam kayırmacılık olur, değişim olmaz” ifadelerini dile getirdi.



Sandal, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu da hedefine aldı. “Örgütün iradesine, gücüne, İzmir'in iradesine sahip çıkmamış düşük performanslı bir il başkanı” dedi.



Çiğli’den aday gösterilen İzmir Malatyalılar Derneği Başkanı Uygar Yıldırım da ilçede CHP’liler tarafından “çocuk aday” olarak nitelendiriliyor. Çiğli Belediyesi önünde CHP’liler; Uygar Yıldırım’a karşı eylem yapıyor. Tepkiler üzerine CHP Çiğli İlçe başkanlığı üyelerine perşembe ya da cuma günü yapılacak olan MYK’da ilçe belediye başkan adayına yeniden karar verileceği mesajı gönderildi.



CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da belirlenen adaylar için “cinayet” yorumunu yaptı. Belirlenen adayların görevi taşıyamayacak nitelikte olduğu belirten Özkan “verilen karar gözden geçirilsin” çağrısı yaptı.



Karaburun adayı Nurşen Balcı’ya da ilk tepki Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, yeni adayın “Karaburun’u bilmediğini belirtti. Eski Belediye Başkanı Serdar Yasa da Nurşen Balcı’ya “derhal istifa edin” çağrısı yaptı.



Çeşme ve Güzelbahçe’de de CHP’liler belirlenen adaylara karşı çıktı.





