İzmir'de kanlı hesaplaşma: Ağır yaralılar var

Güney Mahallesi 1151 Sokak'ta M.Ö. ile aralarında husumet olduğu öğrenilen S.S. ve A.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesine üzerine çıkan kavgada M.Ö, tabancayla ateş ettiği S.S. ve A.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan M.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.