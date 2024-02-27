İzmir'de dehşet! Eşinin bıçakla yaraladığı kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, bir iş görüşmesinden çıkan Özlem Ç. (44), Mimar Sinan Caddesi Doğa Parkı önünden geçtiği sırada olay yerine gelen ayrı yaşadığı eşi A.Ç (48) ile tartıştı.

A.Ç'nin sokakta bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı Özlem Ç, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı A.Ç, polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı.