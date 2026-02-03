İzmir'de dehşet: İşe gitmek için evden çıkan genç kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, saat 06.45 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada işçi olarak çalışan 23 yaşındaki Sinan Ümit, mesaisine gitmek için ailesiyle yaşadığı evden çıktı. Ümit kapıdan adımını attığı sırada, evin önünde bekleyen beyaz renkli bir otomobil hareketlendi. Plakası henüz tespit edilemeyen araçtan inen koyu kıyafetli saldırgan, gence tabancayla peş peşe ateş açtı.

5 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine 5 kurşun isabet eden Sinan Ümit, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise geldiği araca binerek hızla bölgeden uzaklaştı.

Ağır yaralı olarak ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Sinan Ümit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan ve cinayet şüphelisi olarak belirlenen F.M.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.