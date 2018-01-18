İzmir güne gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava ile uyandı.
Fırtına ile birlikte yaşam olumsuz etkilenirken deniz yükseldi. Kordon boyu su altında kaldı. Çok sayıda işyerini su bastı.
Sadece Alsancak ve Konak değil, pek çok ilçede de yağış nedeniyle trafik kilitlendi, fırtınada ağaçlar devrildi.
Aliağa’da bir yük gemisi sürüklenerek, karaya oturdu.
Yağışlı hava 3 gün boyunca devam edecek.
HABER: BELMA YÜCEL - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
İzmir’de deniz ve kara birleşti, Kordon boyu su altında kaldı... Kentte etkili olan fırtına ve şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vapur seferleri durdu, bir yük gemisi ise sürüklenerek karaya oturdu…
İzmir güne gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava ile uyandı.
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