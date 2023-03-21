İzmir'de deprem (İzmir depremi 21 Mart 2023)
İzmir'in Buca ilçesinde 2,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İzmir Buca’da saat 00:27’de 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3 kilometre olarak açıklandı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı depremi hissettiklerini yazdı.
SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.