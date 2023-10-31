İzmir'de Depremzedeler İçin Gece Nöbet Tutuldu

İzmir'de, 30 Ekim 2020'de 117 kişinin hayatını kaybettiği 6,9 büyüklüğündeki depremin 3. yıl dönümü nedeniyle gece anma programı düzenlendi. Depremzedeler Bayraklı Deprem Anıtı ve Parkı’nda çadır kurdu, sabaha kadar nöbet tuttu.

İzmir'de Depremzedeler İçin Gece Nöbet Tutuldu
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İzmir’de 3 yıl önce yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden yurttaşlar, Bayraklı ilçesinde yer alan Deprem Anıtı ve Parkı'nda gece nöbet tutularak anıldı.

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Bilal Çoban "Depremzedeleri unutturmayacağız" dedi.

Çoban Türkiye’deki afetlerde hayatını kaybedenler için rahmet diledi.

Depremzedeler 3 yıl önce depremde hayatını kaybedenler için sabaha kadar nöbet tuttu.

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# izmir # deprem
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