İzmir'de derede erkek cesedi bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde bir derede erkek cesedi bulundu. Olay yerine sevk edilen ekipler, hayatını kaybeden kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de derede erkek cesedi bulundu
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Olay, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Dere kenarından geçen vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir erkek olduğunu fark etti. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkardıkları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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