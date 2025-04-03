İzmir'de derede erkek cesedi bulundu

Olay, Konak ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Dere kenarından geçen vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir erkek olduğunu fark etti. Durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sudan çıkardıkları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ceset, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.