İzmir'de dev şafak operasyonu: 176 kişi gözaltında

Operasyon, dün sabah saatlerinde, il merkezi ve ilçelerdeki 281 polis tarafından gerçekleştirildi. Ekipler, belirlenen 110 adrese baskın düzenledi. Aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hırsızlık, silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, dolandırıcılık ve görevi yaptırmamak için direnme gibi suçlardan aranan şüpheliler, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan 176 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.