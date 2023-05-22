İzmir'de dev uyuşturucu operasyonları: 315 kişi tutuklandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 7-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında 195 operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 16 kilo 95 gram esrar, 2 kilo 53 gram sentetik uyuşturucu, 332 kök kenevir bitkisi, 338 uyuşturucu hap, 11 bin 360 sentetik ecza, 16 hassas terazi, 10 tabanca, 4 tüfek ile silahlara ait 149 fişek ele geçirildi.

Suçtan elden edildiği değerlendirilen 393 bin 805 liraya el konuldu.

Operasyonlarda 384 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 315'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.