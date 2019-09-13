banner977

banner1066

İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı

İzmir'in Konak ilçesinde domuz bağı yöntemiyle bağlanan ve vücudunda darp izi bulunan kadın hastaneye kaldırıldı

YURT 13.09.2019, 17:54 13.09.2019, 20:04
İzmir'de domuz bağıyla bağlanan kadını polis kurtardı

İzmir'de, "domuz bağı" adı verilen yöntemle iple bağlandıktan sonra eve kilitlenen kadın polis tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi 427 Sokak'taki bir evden kadın çığlıkları geldiği yönünde ihbar alan polis ekipleri söz konusu adrese geldi.

Polis ekipleri pencerenin demir korkuluklarını kırarak içeriye girdi.

Evin içerisinde çıplak halde domuz bağıyla bağlanmış vücudunda darp izi bulunan Dilek B, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Olayla ilgili Fatih K. gözaltına alındı. 

Kaynak: AA
#izmir #konak
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P