İzmir'de Duygu Bölükbaş davasında beraat kararı bozuldu: Dosya yeniden görülecek

İzmir’in Bornova ilçesinde 3 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen olayda, 33 yaşındaki Duygu Bölükbaş bir sitenin banyosunda asılı halde ölü bulunmuştu. Yerel mahkemenin sanık E.T. hakkında verdiği beraat kararı, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararında gözetmediği kritik noktalar olduğuna dikkat çekerek, davanın eksikliklerin giderilmesi için yeniden görülmesine karar verdi.

Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, olay yerinde bulunan çarşafın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmesi gerektiğini vurguladı. Kararda, maktulün kendisini banyodaki havlupana asması halinde, otopsi raporunda belirtilen "boyundaki kemik kırığı ve izlerin" oluşmasının tıbben mümkün olup olmadığına dair ek rapor alınması gerektiği ifade edildi.

KAMERA KAYITLARI VE BTK KARŞILAŞTIRMASI İSTENDİ

Mahkeme ayrıca, olay gününe ait kamera kayıtlarında saat kaydı bulunmadığını, sanığın otoparktan asansöre biniş ve daireye dönüş görüntülerinin dosyada yer almadığını belirtti. Giriş kapısı önündeki kayıtların istenmesi ve sanık ifadelerinin bu kayıtlarla denetlenmesi gerektiği kaydedildi. Kararda; kamera kayıtlarının konusunda uzman bilirkişiye gönderilip saat kaydı bulunan kamera görüntüleri ve telefonların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtları karşılaştırmalarının yapılmadığı, olayın kronolojik gelişiminin gerektiğinin gözetilmediğinin de altı çizildi.

Ceza Dairesi’nin bozma gerekçeleri arasında şu maddeler yer aldı: Tanıklar U.E. ve F.Y.V.'nin yeniden dinlenilerek iletişim saatlerinin netleştirilmesi, maktulün telefonunda WhatsApp ve sosyal medya dışında, arama kayıtlarına dair bilirkişiden ek rapor alınması, hangi zaman dilimine kadar hayatta olduğunun kesin tespiti, kamera görüntüleri ile BTK kayıtlarının kronolojik olarak karşılaştırılması.

NE OLMUŞTU?

Bornova'da lüks bir sitede erkek arkadaşı E.T. ile yaşayan Duygu Bölükbaşı, banyoda havlupana asılı halde ölü bulunmuştu. E.T. ve halası S.T., genç kadının intihar ettiğini öne sürerken; hazırlanan iddianamede sanığın tartışma sonrası Bölükbaşı’nı sert bir cisimle yaraladığı ve boğarak öldürdüğü iddia edilmişti. Adli Tıp raporunda maktulün tırnaklarında sanığa ait DNA örneklerine rastlanmıştı.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar hakkında delil yetersizliğinden beraat kararı verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararının ardından dosya, yeniden yargılama yapılmak üzere İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.