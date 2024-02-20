İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 42 kişi yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de düzensiz göçmen operasyonu! 42 kişi yakalandı
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Düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında önemli bir operasyona imza atıldı. Konuyla ilgili açıklama Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapıldı.

Buna göre, Dikili açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Düzensiz göçmenlerin tespit edilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, durdurdukları lastik bottaki 15'i çocuk 42 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# izmir # düzensiz göçmen
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