İzmir'de eğitim uçağı düştü! Kalkıştan hemen sonra motor arızası yaşadı

İzmir'in Selçuk ilçesinde uçak kazası meydana geldi.

Efes Havaalanı'ndan eğitim uçuşları gerçekleştiren, özel bir şirkete ait F150 tipi eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra kısmi motor arızası yaşadı.

Uçak, havaalanına 950 metre mesafedeki Atatürk Mahallesi Çorak mevkisine zorunlu iniş yaptı.

Ağaca çarparak duran ve hasar alan uçaktaki sorumlu pilot Emre Ö. (39) ile uçucu Hüsnü Mete E. (35) olay yerine sevk edilen ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralanan 2 kişi, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.