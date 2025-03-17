İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu
18 Mart'ta İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintilerine hazırlıklı olun... İşte ilçe ilçe kesintiler ve tüm ayrıntılar...
Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:
Aliağa
18 Mart 2025, Saat: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Yenişakran, İncirlik, 507. Sk., 3479 Sk., 3510. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 429. Sk.
Bayındır
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Hisarlık (OVACIK Hisarlık)
Bayraklı
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Doğançay (7190/4. Sk.)
Buca
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Zafer (206/5. Sk.)
Çeşme
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Musalla, Ovacık, 7017. Sk., 7015, 7012, 7011, 7000 Sk.
Dikili
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Salihler (3. Sk., 4. Sk.)
Gazemir
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Hürriyet (1053. Sk., Vatan Cd., 1117. Sk., 1116. Sk.)
Güzelbahçe
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Yelki (2409. Sk., 2468 Sk., 2474. Sk.)
Karşıyaka
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Sancaklı (Sancaklı), Yamanlar (Karagöl Yolu, Kümeevleri)
Kemalpaşa
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Sarılar, Sinancılar, Bağyurdu, Ovacık
Kiraz
18 Mart 2025, Saat: 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Karabağ, Gedik
Menemen
18 Mart 2025, Saat: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Irmak, Zeytinlik, İzmir-Çanakkale Yolu
Seferihisar
18 Mart 2025, Saat: 12:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Beyler, Çolak İbrahim Bey, Turabiye
Selçuk
18 Mart 2025, Saat: 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Belevi, Cumhuriyet, İzmir-Aydın Cd.
Urla
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Sıra, Camiatik, Kehribar Sk., Dörtyol Sk.