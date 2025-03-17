İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu

18 Mart'ta İzmir'de yaşanacak olan elektrik kesintilerine hazırlıklı olun... İşte ilçe ilçe kesintiler ve tüm ayrıntılar...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 1

 Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşecek. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler:

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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 2

Aliağa
18 Mart 2025, Saat: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Yenişakran, İncirlik, 507. Sk., 3479 Sk., 3510. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 429. Sk.

Bayındır
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Hisarlık (OVACIK Hisarlık)

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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 3

Bayraklı
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Doğançay (7190/4. Sk.)

Buca
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Zafer (206/5. Sk.)

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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 4

Çeşme
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Musalla, Ovacık, 7017. Sk., 7015, 7012, 7011, 7000 Sk.

Dikili
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Salihler (3. Sk., 4. Sk.)

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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 5

Gazemir
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Hürriyet (1053. Sk., Vatan Cd., 1117. Sk., 1116. Sk.)

Güzelbahçe
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Yelki (2409. Sk., 2468 Sk., 2474. Sk.)

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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 6

Karşıyaka
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Sancaklı (Sancaklı), Yamanlar (Karagöl Yolu, Kümeevleri)

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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 7

Kemalpaşa
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Sarılar, Sinancılar, Bağyurdu, Ovacık

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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 8

Kiraz
18 Mart 2025, Saat: 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Karabağ, Gedik

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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 9

Menemen
18 Mart 2025, Saat: 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Irmak, Zeytinlik, İzmir-Çanakkale Yolu

Seferihisar
18 Mart 2025, Saat: 12:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Beyler, Çolak İbrahim Bey, Turabiye

Selçuk
18 Mart 2025, Saat: 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Belevi, Cumhuriyet, İzmir-Aydın Cd.

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İzmir'de elektrik kesintisi: 18 Mart'ta etkilenecek bölgeler belli oldu - Resim: 10

Urla
18 Mart 2025, Saat: 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bölgeler: Sıra, Camiatik, Kehribar Sk., Dörtyol Sk.

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