İzmir'de elektrikli soba faciası: 1.5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde, bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki bebek yaşamını yitirirken, dumandan etkilenen üç kardeşi hastaneye kaldırıldı. Elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili anne gözaltına alındı.

Yağmur Biçen Kaplan
Olay, dün akşam saatlerinde Akıncı Mahallesi 1298 Sokak’ta bulunan üç katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde bulunan elektrikli sobanın devrilmesi veya teknik bir arıza sonucu yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevre sakinleri durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

VATANDAŞLAR VE İTFAİYE ZAMANLA YARIŞTI

Yangın sırasında evde mahsur kalan çocukları kurtarmak için mahalle sakinleri ve ekipler seferber oldu. Çocuklardan ikisi vatandaşlar tarafından, biri ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle binadan sağ çıkarıldı. Dumandan etkilenen üç kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak içeriye giren ekipler, 1,5 yaşındaki bebeğin cansız bedenine ulaştı.

ANNE GÖZALTINA ALINDI, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yangın esnasında anne ve babanın evde olmadığı tespit edildi. Babanın iş yerinde olduğu, annenin ise markete gitmek için kısa süreliğine dışarı çıktığını beyan ettiği öğrenildi. Yaşanan facianın ardından anne, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri evde detaylı çalışma yaparken, yangının kesin çıkış nedenine ilişkin soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

