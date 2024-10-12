İzmir'de Erkan Bulu'nun suç örgütüne operasyon! 7 kişi tutuklandı

İzmir'de suç örgütü ve üyelerine yönelik Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt ele başı olmakla suçlanan Erkan Bulu'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alınırken bunlardan 7'si tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de Erkan Bulu'nun suç örgütüne operasyon! 7 kişi tutuklandı
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İzmir'de organize suç örgütünün faaliyetlerinin önlenmesine yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirildi. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Ekiplerce suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli yağma, tefecilik ve kasten yaralama suçlarıyla ilgili yürütülen çalışmalarda suç örgütü ve üyelerine yönelik Buca, Torbalı ve Çeşme ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt ele başı olmakla suçlanan Erkan Bulu'nun da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, biri otomatik 4 tabanca, 2 av tüfeği, 1 hücum yeleği ve 158 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı, diğer şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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