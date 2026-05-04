İzmir'de fabrikada göğsüne demir parça isabet eden 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde meydana gelen iş kazası ölümle sonuçlandı. Çoraklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında çalışan 29 yaşındaki Azat Öztürk, mesaisi sırasında yaşanan kaza neticesinde yaşamını yitirdi.

PRES MAKİNESİNDE KORKUNÇ KAZA

Edinilen bilgiye göre kaza, Öztürk'ün fabrikadaki pres makinesinde düzeltme işlemi yaptığı esnada meydana geldi. Yaklaşık iki yıldır aynı fabrikada işçi olarak görev yapan Öztürk, işlem sırasında makineden hızla fırlayan demir parçasının doğrudan göğsüne isabet etmesi sonucu yere yığıldı ve ağır yaralandı.

Durumu fark eden diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk kontrolleri fabrikada yapılan Öztürk, acil olarak Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç işçi, hastanede doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.