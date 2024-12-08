İzmir'de facia! Düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot battı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında korkunç bir olay meydana geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 6 Aralık'ta Seferihisar açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulundukları lastik botun su alması nedeniyle yardım talebi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildiğini açıkladı.

25 düzensiz göçmen, bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kurtarılanlardan, 5 düzensiz göçmenin denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik helikopteri ve Sahil Güvenlik Botu da sevk edildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen kişilerin bulunması için bölgede arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.