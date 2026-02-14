İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: İstinat duvarı çöktü, 151 kişi tahliye edildi
İzmir'in Menemen ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından istinat duvarı çöktü. Olayda 2 bina ve 6 araç hasar görürken, tedbir amaçlı boşaltılan 3 binadaki 151 kişi belediye tesislerine yerleştirildi.
İzmir genelinde dün etkili olan şiddetli sağanak, Menemen ilçesi 29 Ekim Mahallesi'nde toprak kaymasına neden oldu.
Yağışın etkisiyle bir istinat duvarının çökmesi sonucu 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlatıldı.
Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı tahliye edildi. Toplam 3 binada yaşayan 151 vatandaş, Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.
Bina sakinlerinden Gözde Aktaş, saat 04.00 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarını belirtti. Binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarı çıkabildiklerini ifade eden Aktaş, büyük korku yaşadıklarını dile getirdi. Aktaş ayrıca, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını söyledi.
Hem evi hem de otomobili hasar gören Merve Demirdaş ise sabah 04.00-05.00 sularında patlama sesine benzer bir ses duyduğunu ve komşularının "herkes dışarı çıksın" diye bağırdığını aktardı.
Dışarı çıkmak istediğinde apartman merdiveninin yıkıldığını gördüğünü anlatan Demirdaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Onu görünce tekrar aşağıya indim. Köpeğimle birlikte eksi katlardan komşularımızla birlikte yan apartmanın bahçesine geçtik. Oradan da başka bir dairenin içerisinden dışarıya çıktık."
Demirdaş, park halindeki otomobilinin duvarın altında kaldığını ve evinde hasar oluştuğunu belirtti.
"GÖKTAŞI DÜŞTÜ SANDIM"
Evinde hasar oluşan Aşkın Sürekli, ilk önce şimşek çakması gibi bir ses duyduklarını, ardından merdivenin kopup binaya çarptığını belirtti. Daha büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını ifade eden Sürekli, şunları kaydetti: "Ben göktaşı düştü sandım. Büyük bir patlama oldu gibi sanki ortalık savaş alanına döndü. Arka taraftan camı kırarak çıktık. Başka türlü çıkamıyoruz. Biz zeminde olduğumuz için herkes bizim daireden çıktı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Yan komşularımızın dairelerinde büyük hasar var. Kolay bir şey değil. Çok kötü bir durumdu. Beş yıldır buranın süren davası var. Her yere müracaat ettik ama sonuçlanmadı."