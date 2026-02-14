İzmir'de facianın eşiğinden dönüldü: İstinat duvarı çöktü, 151 kişi tahliye edildi

"GÖKTAŞI DÜŞTÜ SANDIM"

Evinde hasar oluşan Aşkın Sürekli, ilk önce şimşek çakması gibi bir ses duyduklarını, ardından merdivenin kopup binaya çarptığını belirtti. Daha büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını ifade eden Sürekli, şunları kaydetti: "Ben göktaşı düştü sandım. Büyük bir patlama oldu gibi sanki ortalık savaş alanına döndü. Arka taraftan camı kırarak çıktık. Başka türlü çıkamıyoruz. Biz zeminde olduğumuz için herkes bizim daireden çıktı. Şükür kimseye bir şey olmadı. Yan komşularımızın dairelerinde büyük hasar var. Kolay bir şey değil. Çok kötü bir durumdu. Beş yıldır buranın süren davası var. Her yere müracaat ettik ama sonuçlanmadı."