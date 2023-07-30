İzmir'de feci kaza! Kamyonetin çarptığı otomobil sürücüsü öldü

İzmir'de Kemalpaşa Çevre Yolunda Bornova yönünde feci bir trafik kazası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bayram'ın (32) kullandığı otomobil, çevre yolunda Bornova yönünde ilerlerken, sürücüsünün rahatsızlanması üzerine araç yolun sağında bulunan güvenlik şeridine çekilmek istendi. Tam o sırada G.K'nin (58) kullandığı kamyonet Bayram'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere vurarak durabildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde araçtan savrularak çıkan sürücü Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLEN SÜRÜCÜ DİYARBAKIR'DA GAZİ OLMUŞ

Araçta yolcu durumunda bulunan Ferhat Esen (40) ve Onur Hacet (35) ise sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza anında otomobilin dışında bulunan Fatih Dik ise kazada yara almadı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Ferhat Esen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralanan Onur Hacet'in ise tedavisinin Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde sürdüğü, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kamyonet sürücüsü, kazanın ardından polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Bayram'ın cenazesi ise otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Bayram'ın askerlik görevini yaptığı Diyarbakır'ın Lice ilçesinde mayına basması sonucu gazi olduğu öğrenildi.