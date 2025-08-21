İzmir’de feci olay: Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobilin altında kaldı

17 Ağustos’ta İzmir’in Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi’nde yaşanan olayda, 55 yaşındaki Fidan Deveci yürüyüş yaptığı sırada sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Panik halinde kaçmaya çalışan Deveci’ye, 38 yaşındaki S.K. idaresindeki 48 GT 939 plakalı otomobil çarptı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Fidan Deveci, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadın, hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri, aracı kullanan S.K.’yi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan sürücü, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.