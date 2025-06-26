İzmir'de FETÖ operasyonu: 14’ü polis 20 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, FETÖ’ye yönelik yeni bir operasyonun startını verdi. Başsavcılığın talimatıyla, haklarında örgüt üyeliği yönünde ifade ve beyanlar bulunan, örgütün haberleşme yöntemi olan ardışık arama sistemiyle iletişim kurdukları belirlenen ve veri analiz raporlarında örgütsel faaliyetleri tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

13 İLÇEDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde İzmir’in 13 ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyon sonucunda aralarında 14 aktif görevdeki polis memuru, 4 emekli veya istifa etmiş eski polis, 1 gelir uzman yardımcısı ve 1 memur olmak üzere toplam 20 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütsel faaliyetlere katıldıkları, gizli haberleşme yöntemlerini kullandıkları ve çeşitli tanık ifadelerinde isimlerinin geçtiği öne sürülüyor. Zanlıların İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’nde sorguları devam ederken, operasyon kapsamında yeni gözaltıların da olabileceği ifade ediliyor.