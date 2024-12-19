İzmir'de FETÖ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. kent merkezi ile Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de FETÖ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İzmir'de, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından polis ekipleri harekete geçti. Kent merkezi ile Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde kayıt bulunan şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 69 şüpheli yakalandıİstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 69 şüpheli yakalandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

izmir fetö operasyon
Günün Manşetleri
54 şehirde "Siberağ-12" operasyonu
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
Teröristbaşı Karayılan'dan HTŞ övgüsü
Sinan Ateş davasında gerekçeli karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü!
Külliye'de gizli toplantı!
DEM Parti'nin imralı ziyaretiyle ilgili açıklama
Pentagon'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
Kasımda 153 bin 14 konut satıldı
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 19 Aralık Tarihte bugün: 19 Aralık
ABD'den Çin ile gerilimi artıracak hamle ABD'den Çin ile gerilimi artıracak hamle
Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti Bahçeli, Suriye'den gelen heyeti kabul etti
İstanbul'da zehir tacirlerine darbe İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
Bu görüntülere şok olacaksınız: 2024'e damga vuran o fotoğraflar! Bu görüntülere şok olacaksınız: 2024'e damga vuran o fotoğraflar!