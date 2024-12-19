İzmir'de FETÖ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak İzmir'de, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararının ardından polis ekipleri harekete geçti. Kent merkezi ile Kemalpaşa ve Ödemiş ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde kayıt bulunan şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.