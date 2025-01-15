İzmir'de FETÖ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
İzmir'de FETÖ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı
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Yurt genelinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak İzmir'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, soruşturmalarda isimleri geçen ve sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

18 şüpheli için gözaltı kararı verilmesinin ardından polis ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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