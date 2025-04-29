İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İzmir’de FETÖ’ye yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı baskınlarla 31 kişi yakalanırken, şüphelilerin dijital izleri, örgütsel bağlantıları ve mali destekleri dikkat çekti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, örgüt üyeliğine dair beyanlar bulunan ve dijital materyallerde kayıtları tespit edilen 41 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, şüphelilerin adreslerine sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 31 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile birlikte 134 bin 300 lira, 301 dolar ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Bu materyallerin örgütsel faaliyetlerle bağlantılı olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheli ise henüz yakalanamadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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